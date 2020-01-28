Ухань, Китай, , 00:11 — REGNUM Команда еще из 100 экспертов в области традиционной китайской медицины были направлены в город Ухань центральной китайской провинции Хубэй, который пострадал от пневмонии, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV), сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Команда была собрана Национальной администрацией традиционной китайской медицины и состоит из 40 экспертов из Пекина и еще 60 из провинции Гуандун на юге Китая. По прибытию на место, они займутся лечением пациентов в Хубэйском провинциальном госпитале китайской и западной медицины, сообщили в администрации.

Это уже вторая команда специалистов в области традиционной китайской медицины, которая направлена в Ухань. Первая команда состояла из 25 специалистов, которые прибыли на место еще 25 января.