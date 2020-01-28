Наньнин, Китай, , 00:06 — REGNUM Двое детей в возрасте двух и 10 лет, которые заразились новым коронавирусом в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, находятся в стабильном состоянии и идут на поправку, сообщает 27 января агентство Синьхуа.

Двухлетняя девочка прилетела в региональную столицу города Наньнин 21 января вместе со своей матерью из Уханя. На следующий день у нее началась лихорадка. Анализы выявили у нее новый коронавирус. После оказанного лечения, симптомы лихорадки исчезли и уже не проявляются три дня, сообщили врачи Народного госпиталя города Хэчи.

Еще одна 10-летняя девочка вместе с матерью заразилась коронавирусом после того, как приехали в уезд Цюаньчжоу в Гуанси из Уханя 18 января. Оба пациента проходят лечение в госпитале города Гуйлинь. Уже два дня у ребенка не фиксируются симптомы коронавируса.