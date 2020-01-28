Вашингтон, , 00:04 — REGNUM В сети появлась информация об игре Torchlight Frontiers, которая должна стать третьей в популярной серии. Об этом 28 января сообщил журнал PC Gamer.

Игра сменила название на Torchlight 3, кроме того, разработчики сообщили, что вместе со сменой названия произошел серьёзный сдвиг в их подходе к реализации проекта.

«Torchlight 3 будет выпущена в качестве премиального продукта. Заплатив цену за коробку, вы станете владельцем игры и сможете играть так, как вы хотите, онлайн или оффлайн», — сообщила команда проекта.

Создатели Torchlight 3 также сообщили, что за последний год они собрали «огромное количество отзывов» от альфа-тестеров и, получив указания от издателя, решили, что это поможет «вернуть Torchlight к своим истокам» и сделать игру «настоящим продолжением» первой и второй части.

Напомним, у нового проекта по франшизе Torchlight была достаточно непростая судьба. Студия Runic Games, выпустившая первую и вторую части популярной ролевой игры, закрылась в 2017 году. Разрабатывавшая Torchlight Frontiers компания Echtra Games сначала хотела выпустить игру в 2019 году, однако впоследствии она перенесла релиз на 2020-й.

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