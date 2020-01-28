Нижний Новгород, , 00:02 — REGNUM Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков задержаны правоохранительными органами по подозрению в получении взятки. Об этом накануне, 27 января, сообщает пресс-служба управления СК России по Нижегородской области.

По версии следствия, Шаров и Цветков подозреваются в получении взятки в 150 тысяч рублей за незаконное бездействие в пользу жителя Нижнего Новгорода. Проти них возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 290 УК России («Получение взятки группой лиц»).

Сотрудники СК задержали обоих 27 января. В ближайшее время им предъявят официальные обвинения и будет избрана мера пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.