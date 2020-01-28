Москва, , 00:04 — REGNUM Более 915 тысяч преступлений осталось нераскрытыми за 2019 год в России. Об этом 27 января сообщила пресс-служба МВД РФ.

Всего за период с января по декабрь 2019 года в России нераскрытыми осталось 915,2 тысяч преступлений. Это на 6,4% больше, чем за такой же период в 2018 году. Из них 895 тыс. преступлений остались нераскрыты из-за неустановления лица, которого можно было бы привлечь в качестве обвиняемого.

Нераскрытыми остались 600 убийств и покушений на убийство, 1116 фактов разбойного нападения, 1035 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, в число нераскрытых вошли 493,7 тыс. краж, 13,6 тыс. грабежей.

При этом отмечается, что сотрудниками правоохранительных органов было проведено предварительное расследование 850,4 тыс. преступлений, что составляет 80,8% от общего число предварительно расследованных преступлений.

Ранее ИА REGNUM сообщало об общей сумме ущерба, нанесённой преступностью в России за 2019 год.

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