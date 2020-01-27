Москва, , 23:42 — REGNUM Количество преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, выросло в России за 2019 год на 68,5%, сообщает 27 января официальный сайт МВД РФ.

По данным МВД, 98,4% преступлений, совершенных с помощью IT-технологий, раскрываются сотрудниками правоохранительных органов.

«В январе — декабре 2019 года зарегистрированы 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, или на 68,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — указано в сообщении МВД.

Подчёркивается, что доля киберпреступлений среди общего числа правонарушений за 2019 год выросла с 8,8% до 14,5%.

При этом около половины этих преступлений являются тяжкими и особо тяжкими.

Читайте ранее в этом сюжете: Принявший Путина аэропорт атаковали хакеры