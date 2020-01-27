Москва, , 23:50 — REGNUM Общая сумма ущерба от преступлений в России за 2019 год составила более 620 млрд рублей. Об этом 27 января сообщила пресс-служба МВД РФ.

Всего в 2019 году сотрудники правоохранительных органов раскрыли более 1 млн преступлений. Общая сумма ущерба от них составила 627,7 млрд рублей.

Больше половины всех преступлений, совершённых в 2019 году, составляют хищения чужого имущества. Их доля равна 53,5%.

Доля ущерба от преступлений, совершённых в городах и посёлках городского типа составляет 91,9% об общего числа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдума приняла закон о едином государственном учёте данных о состоянии преступности.

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