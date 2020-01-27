Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Ключевой новогодний ивент (внутриигровое событие) в AR-игре Pokemon Go, приуроченный к празднованию Нового года по лунному календарю, фактически не работал в течение 24 часов после объявленного старта. Об этом 27 ноября сообщил портал Screen Rant.

Игроки не имели повышенных шансов получить покемонов Lucky за обозначенный период, о чём ранее объявляло руководство компании Niantic. Портал Silph Road обратил внимание, что его посетители завершили 1413 сделок с покемонами за этот период, и только 72 из них привели к получению заветного монстра.

Это означает, что вероятность получить Lucky-покемона в течение первых 24 часов после старта события была равна 5,1%, что не сильно отличается от стандартного 5%-го шанса. Однако во второй день ивента наблюдатели заметили, что она выросла до 9,5%.

Напомним, ивент Lunar New Year Event был запущен в игре 24 января 2020 года. Покемоны Lucky были введены в Pokemon Go в июле 2018 года.

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