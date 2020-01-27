Москва, , 23:36 — REGNUM В ночь на вторник, 28 января, в Московском регионе ожидается похолодание до — 12 °C. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

По его словам, такая низкая температура воздуха ожидается на востоке Московской области, столицу холодные воздушные массы лишь «слегка заденут» — предстоящей ночью в городе ожидается −2…−4 °С.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня сообщалось, что московские коммунальные службы переведены на усиленный рабочий режим в связи с надвигающимся на столицу снегопадом.

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