Душанбе, , 23:25 — REGNUM В Таджикистане в преддверии 76-й годовщины полного освобождения блокадного Ленинграда от фашистских войск военнослужащие 201-й российской военной базы вместе с председателем совета ветеранов, а также настоятелем храма военной базы поздравили 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Олега Дмитриевича Соболева — единственного живого ветерана обороны Ленинграда, проживающего на территории Таджикистана.

Ветеран не может лично принимать участие в праздничных мероприятиях, посвященных памятным датам войны, по состоянию своего здоровья. Поэтому гости пришли к ветерану домой, принесли цветы и подарки.

Олег Дмитриевич рассказал о своей жизни в военное и послевоенное время, зачитал стихотворение собственного сочинения. Гости смогли посмотреть фотографии военных лет.

Затем под окнами ветерана оркестр исполнил «Прощание Славянки», «День Победы» и «Триумф победителей».

Олег Дмитриевич родился 3 апреля 1924 года в городе Петергоф (Петергофский район города Ленинграда). Получил среднее образование — 9 классов.

С началом войны добровольцем вступил в 78-й истребительный батальон войск НКВД Ленинградской области. Участвовал в бою под Стрельной. В мае 1942 года — минометчик 50-й Отдельной стрелковой бригады морской пехоты.

Был телефонистом, артиллеристом, радистом. Дошёл до Берлина и Праги в звании гвардии старшего сержанта.

Ветеран проработал 68 лет в различных СМИ Таджикистана. Из них 54 года — в Национальном информационном агентстве Ховар при правительстве Таджикистана.