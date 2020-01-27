Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Ввести в действие новые правила выдачи разрешений на постоянное жительство в США (грин-карт) позволил администрации США Верховный суд страны. Об этом 27 января сообщает газета The Washington Post.

Ужесточение процедуры коснётся в первую очередь тех, кто рассчитывал пользоваться программами социальной и медицинской поддержки от государства.

Проблемы с получением грин-карты могут возникнуть, например, у людей с заболеванием, требующим серьёзного лечения, если у претендента нет средств для оплаты лечения такого заболевания. Также могут отказать людям, у которых отсутствует частная медицинская страховка, а также тем, у кого недостаточно хороший уровень владения английским языком, нужный для дальнейшего трудоустройства.

Решение было поддержано пятью судьями при четырёх голосах «против».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, чьим гражданам запрещён въезд на территорию США.

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