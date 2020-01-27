Москва, , 23:16 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-заместителя министра здравоохранения Елену Бойко новым заместителем главы Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение обнародовала 27 января пресс-служба правительства России.

Ранее сегодня сообщалось, что Мишустин освободил Бойко от должности замглавы Минздрава, которую она занимала с декабря 2018 года, по её собственной просьбе.

Новым заместителем министра финансов назначен глава Общественного совета при Минфине Павел Кадочников.

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