Белозёрский район, Курганская область, , 00:02 — REGNUM В Курганской области начала мироточить восстановленная после пожара икона Чимеевской Божьей Матери. Об этом сообщила телеканалу «Спас» певчая монастырского хора Татьяна Дубова.

В Курганской епархии данный факт подтвердил интернет-газете Znak.com казначей Чимеевского мужского монастыря иеромонах Афанасий (Коренкин), заявив, что это видели многие.

Татьяна Дубова свидетельствует, что приложилась к иконе, и «весь лоб оказался как в масле, как после помазывания».

«Поначалу много капелек было, а сейчас одна стекает от уголка губ», — сообщила очевидица изданию.

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области от замкнувшей электропроводки кондиционера произошло возгорание в деревянном храме, входящем в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая призвана избавлять от недугов. Святыня сильно пострадала от пожара.

В конце октября в Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был передан новый список образа Казанской-Чимеевской иконы Божией Матери с вкраплениями оригинальной иконы. Его сделал курганский иконописец протоиерей Андрей Ваньков, настоятель прихода Покрова Божией Матери села Колташево Кетовского района.

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