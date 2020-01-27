Маунтин-Вью, США, , 22:37 — REGNUM Интернет-пользователи сообщают о сбоях в работе онлайн-сервисов американской компании Google. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать около 21:00 по московскому времени. Сбои наблюдаются в работе как поисковой системы Google, так и почтового сервиса Gmail. Большинство жалоб (83%) связано с невозможностью авторизоваться в учётной записи.

Жалобы поступают главным образом от жителей США, стран Латинской Америки и Великобритании. В России неполадки наблюдаются у пользователей в Москве.