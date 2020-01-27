Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Недальновидность президента США Дональда Трампа и его невежество опасны в ситуации, когда мир страдает от коронавируса, заявил 27 января кандидат в президенты Штатов Джо Байден, пишет USA Today.

Демократ Байден заявил: Трамп не раз показывал, что не руководствуется научным подходом в тех сферах, где это нужно. Так, бывший вице-президент припомнил Трампу его критику в адрес 44-го президента Штатов Барака Обамы: тогда, пять лет назад, Трамп возмущался, что Обама не закрыл границы во время лихорадки Эбола.

Байден «Болезни не останавливаются на границах. Им нельзя преградить путь, выстроив стену. Мы не можем оставаться в безопасности, не помогая другим быть в безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Байден нападает на Трампа в рамках предвыборной борьбы. В начале января он раскритиковал своего соперника за политику в отношении Ирана, начиная с выхода США из ядерной сделки и заканчивая ракетной атакой США на иранские военные объекты в начале января.

Напомним, от заболевания, вызванного новым коронавирусом, в Китае умерли 82 человека. В США зафиксировано пять случаев этого заболевания.

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