Липецк, , 19:20 — REGNUM В Липецке в рамках акции «Блокадный хлеб» горожанам раздали пять тысяч паек хлеба весом 125 граммов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии 27 января.

В торгово-развлекательном центре на улице Советской прошли мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед ними выступил оркестр Росгвардии, а заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов рассказал о всероссийской акции.

«Конечно, перед вами не тот хлеб, который выдавали по граммам в осажденном городе. Но взяв его сегодня у волонтеров, вспомните сами. Передавая в руки своих детей, вместе с этой символической пайкой передайте и знания о тех, кто умирал, но не сдавался. Тех, на чью долю выпало одно из самых страшных испытаний войны — блокада. Пусть память о них живет в веках, чтобы и сегодняшние мальчишки и девчонки, и дети их детей знали — это не должно повториться», — заявил Павлов.

«Блокадный хлеб» для липчан приготовили на предприятии ПАО «Лимак». Пайки раздавали бесплатно в течение дня в семи торговых центрах.