Липецк, 27 января 2020, 19:20 — REGNUM В Липецке в рамках акции «Блокадный хлеб» горожанам раздали пять тысяч паек хлеба весом 125 граммов. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба мэрии 27 января.
В торгово-развлекательном центре на улице Советской прошли мероприятия, посвящённые годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед ними выступил оркестр Росгвардии, а заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов рассказал о всероссийской акции.
«Блокадный хлеб» для липчан приготовили на предприятии ПАО «Лимак». Пайки раздавали бесплатно в течение дня в семи торговых центрах.