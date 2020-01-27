Москва, , 19:19 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился в двухдневный срок подготовить план мероприятий по контролю за распространением коронавируса. Об этом сообщает 27 января пресс-служба правительства России.

Как уточняется, меры по предупреждению распространения болезни, вызванной новым коронавирусом, а также вопросы организации мероприятий по профилактике инфекции обсуждались сегодня на совещании под руководством премьер-министра.

В ходе совещания было отмечено, что на сегодняшний день в России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов власти с участием руководителей МЧС, МВД и Минпромторга.

«Также Роспотребнадзору было поручено в течение двух дней подготовить План по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу, Мишустин поручил информировать о результатах мониторинга ситуации для предоставления докладов на регулярной основе президенту России Владимиру Путину.

В совещании приняли участие глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр транспорта Евгений Дитрих, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.