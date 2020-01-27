Москва, , 19:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, который будет функционировать в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Помимо самого Мишустина, в штаб войдут вице-премьеры, а также министры транспорта, здравоохранения, чрезвычайных ситуаций, внутренних дел, промышленности и торговли.

Кроме того, в состав штаба войдёт и глава Роспотребнадзора — этому ведомству Мишустин поручил разработать План по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.