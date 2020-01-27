Грозный, , 19:02 — REGNUM Информация о задержании 25 жителей Чечни, которые делились в соцсетях коллажем с изображением главы Чечни Рамзане Кадырове в одеянии православного священника, является ложью. Об этом заявил министр информации и печати Чечни Джамбулат Умаров.

На своей странице в Instagram он выложил свой видео-ответ корреспонденту ТАСС. В нем Умаров рассказал, что такие провокационные публикации о событиях, якобы произошедших в Чечне, появляются постоянно. Власти региона уже знают, что особенно стараются злопыхатели в начале каждого года.

«Никакие люди из-за какой-то фотожабы, которых гуляет на просторах интернета множество, в том числе и о Рамзане Кадырове, и обо мне, в Чечне не задерживались», — заявил Джамбулат Умаров.

Все эти провокации, как отметил министр, — ложь, технологические операции противников Чечни, которых власти региона ждут уже совершенно спокойно.

Умаров напомнил, что с таких невинных шаржей на короля Людовика 16, в частности, началась кровавая история Франции, а в России подобные рисунки в начале прошлого века привели к многомиллионными жертвам в гражданскую войну и репрессиям после 1917 года.

«Лучше предупредить десяток-другой смутьянов, научить их уму разуму в рамках закона, чем потом быть свидетелями многомиллионных жертв подлой дьявольской сатиры, которая с сатирой не имеет ничего общего», — считает глава миннаца.

Он также подчеркнул, что никто не сможет помешать миру в Чечне, «никакие СМИ не смогут посеять раздор и смуту», поэтому власти региона смотрят на их статьи, «осторожно посмеиваясь».

Напомним, ранее портал «Кавказ.Реалии», который включен в список СМИ-иностранных агентов, опубликовал информацию о якобы задержанных 25 жителях Чечни, которые распространяли в соцсетях карикатуры на Рамзана Кадырова.

https://www.instagram.com/p/B7y1DbFIQPf/

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