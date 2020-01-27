Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Вашингтон готов оказать Пекину любую необходимую помощь в борьбе с распространившимся в стране новым типом коронавируса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

«Мы находимся в очень тесном контакте с Китаем в связи с вирусом. Очень мало случаев зарегистрировано в США, но мы держим всё под контролем», — написал глава Белого дома.

Трамп отметил, что американская сторона предложила Китаю и председателю Си Цзиньпину «любую необходимую помощь». «Наши специалисты великолепны», — добавил он.

Напомним, жертвами нового типа коронавируса в Китае стали уже более 80 человек, число подтверждённых случаев заражение приблизилось к трём тысячам.