Воронеж, , 18:47 — REGNUM В Воронежском заповеднике в январе проснулись комары. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника 27 января.

«В середине дня, когда воздух прогревается выше 0ºС, в разреженных сосняках Воронежского заповедника на проталинках и снегу отмечены воздушно-акробатические «танцы» мелких, 8−10 мм, комариков. Это брачный лет самцов и самок трихоцеры гиемалис (Trichocera hiemalis), относящейся к небольшому семейству комаров-трихоцерид (Trichoceridae). Самки откладывают яйца в лесную подстилку, личинки развиваются тоже в лесной подстилке даже под слоем снега от несколько недель до нескольких месяцев, питаясь гниющими растительными остатками», — рассказал главный научный сотрудник, доктор биологических наук Виктор Емец.

По словам специалиста, обычно эти комары просыпаются поздней осенью и ранней весной, и «для 2020 года и лесостепной зоны России это — действительно необычное зимнее фенологическое явление в жизни насекомых».

Также, отмечают специалисты, из-за аномально тёплой зимы у древесно-кустарниковых растений так пока и не наступила фаза глубокого покоя.

«Зимнезеленые растения сейчас в хорошем состоянии, в дни оттепелей идет подземное развитие у эфемероидов. А на Центральной усадьбе заповедника мы отметили 25 января растение чистяка с бутонами!» — отметила фенолог заповедника, старший научный сотрудник Инна Сапельникова.

Также на территории заповедника специалисты зафиксировали рост грибов. В частности, дрожалки оранжевой, у которой фаза роста обычно приходится на май-октябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области, как и в большинстве регионов Центральной России, зима 2019−2020 года оказалась аномально тёплой — серьёзных морозов фактически не было, снегопады — единичны. Зато в лесу распустились подснежники, а в декабре медики фиксировали случаи нападения клещей.