Ставрополь, , 18:46 — REGNUM Двоих бизнесменов приговорили к тюремному заключению за крупные хищения в ходе строительства космодрома «Восточный», сообщает 27 января пресс-служба Ставропольского суда.

Подсудимые были признаны виновными в хищении более 250 млн рублей при постройке космодрома в Амурской области.

Двое жителей Ставрополья признаны виновными по ч. 4 ст.160 (растрата, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере) УК РФ.

Один из фигурантов отправится в колонию общего режима на шесть лет, второй — на пять. Оба заплатят штрафы в размере 250 тыс. рублей.

Пресс-служба отмечает, что похищенные подсудимыми деньги взысканы в пользу ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам».

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