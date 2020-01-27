Ухань, Китай, , 18:39 — REGNUM Власти китайского Уханя, охваченного эпидемией коронавируса, обещают построить новый госпиталь в городе за несколько дней, 27 января сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что строительную площадку новой больницы в ходе визита в Ухань уже посетил премьер госсовета КНР Ли Кэцян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 января стало известно, что власти Китая намерены в течение двух дней направить в Ухань ещё 2500 медработников для борьбы с коронавирусом.

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