Челябинск, , 18:38 — REGNUM Житель Челябинской области отдан под суд за нарушение неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщает областное управление СКР.

По данным следствия, он работал в одной из сотовых компаний. В ноябре 2018 года этот гражданин за вознаграждение собрал и незаконно распространил сведения о пятерых абонентах. Эти сведения относятся законом к личной тайне. Преступление раскрылось, и челябинцем заинтересовались правоохранители.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Теперь его судьбу будет решать суд.