Калининград, , 18:35 — REGNUM В Калининграде с 25 января начался приём заявлений от родителей на регистрацию детей в первый класс учебного сезона 2020−2021. Как отмечает пресс-служба горадминистрации, к началу 27 января заявки поданы на запись 2,6 тыс. детей.

Приём заявлений осуществляется через единый портал госуслуг или в общеобразовательном учреждении. Приём продлится до 30 июня. Дети граждан, которые не проживают на закреплённых территориях, будут приниматься в школы при наличии свободных мест. Их запись начнётся с 1 июля.

В отделе школьного образования также открыты телефоны «горячей линии»: 8-(4012)-92−40−28 и 8-(4012)-92−40−48.