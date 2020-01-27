Челябинск, , 18:28 — REGNUM В Челябинске городской комитет градостроительства и архитектуры вместе с администрациями районов представят жителям уточнённую версию проекта генерального плана развития муниципалитета. Встречи пройдут в районах города, сообщает пресс-служба мэрии.

Ближайшая запланирована на 28 января в Советском районе. 29-го ознакомиться с проектом смогут жители Курчатовского района, 30-го — Калининского, а 31-го — Тракторозаводского.

Отметим, ранее проект генплана был рассмотрен на публичных слушаниях и вызвал волну критики. В них приняли участие больше 500 человек. Ещё примерно столько же обращений поступило в мэрию письменно. Чиновники отмечают, что замечания были устранены.