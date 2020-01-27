Ухань, Китай, , 18:37 — REGNUM Китайский город Ухань, где началась вспышка нового вида коронавируса, полностью оцеплен, общественный транспорт не работает. Об этом 27 января при помощи телемоста из заблокированного города сообщил гражданин России Тагир Измайлов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Как вы видите, на мне маска — она стала необходимым атрибутом для выхода в город. Хотя в самом городе делать особо нечего. Все заведения закрыты, кроме магазинов и аптек. И то они работают только до 16:00», — сказал Измайлов.

Гражданин РФ отметил, что возможности вернуться на родину у него пока нет. Выезд из города и въезд в его запрещен как гражданам КНР, так и иностранцам.

«Метро не работает, автобусы не ходят, машины в малом количестве по городу ездят, но из города выезда нет. Город окружён кольцом военных. Это действия властей Китая, способ бороться с проблемой. Мы все в состоянии ожидания. Только сегодня узнал об эвакуации граждан России. Сам не связывался и со мной никто не связывался, в самые кратчайшие сроки это сделаю. Состояние неизвестности тревожит», — заявил Измайлов.

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