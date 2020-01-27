Архангельск, , 18:16 — REGNUM Архангельск присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Как сообщили ИА REGNUM в центре «Патриот», центральной точкой проведения акции стала пешеходная Чумбаровка.

Силами волонтеров и сотрудников центра была организована работа тематической площадки, где каждый желающий мог подержать в руках и отведать хлеб, испеченный по рецепту военных лет. Каждый прохожий мог подписать открытку ветерану-блокаднику. Свое послание оставил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«В первую очередь мы говорим о людях, которые совершили подвиг, об их мужестве и стойкости, и потому акция находит самый теплый отклик в сердцах, — заявил глава региона. — Это дань уважения ленинградцам и всем, кто жил в те страшные годы верой в Победу. Помнить об этом — наш человеческий и гражданский долг».

В акции приняла участие Тамара Родионова, которая во время блокады была 10-летней девочкой и жила неподалеку от Ленинграда.

«Рядом с нашим домом была река и мост, который охраняли военные. Они всегда были наготове, чтобы начать бой. Бомбежки были страшные. Сначала думали, что корыто упало. Нам выдавали 125 грамм хлеба, а тем, кто работал, положено было по 440 грамм. Конечно, весь хлеб мы сразу же съедали. Еще у нас был свой огород. Это спасло нас от голода. Обычно в обед я с ведрами бежала к военным. Они наливали мне в них еду, которую поровну делили», — рассказала она.

Отметим, что в Архангельской области проживают 158 граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 6 ветеранов, отмеченных медалью «За оборону Ленинграда».

Для Архангельской области юбилей прорыва блокады Ленинграда имеет особое значение — многие жители области воевали на Ленинградском и Волховском фронтах. В те тяжелые времена северяне также страдали от голода. Норма выдачи хлеба в отдельные дни не превышала минимальную норму блокадного Ленинграда — 125 граммов.