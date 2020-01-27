Архангельск, 27 января 2020, 18:16 — REGNUM Архангельск присоединился к всероссийской акции «Блокадный хлеб». Как сообщили ИА REGNUM в центре «Патриот», центральной точкой проведения акции стала пешеходная Чумбаровка.
Силами волонтеров и сотрудников центра была организована работа тематической площадки, где каждый желающий мог подержать в руках и отведать хлеб, испеченный по рецепту военных лет. Каждый прохожий мог подписать открытку ветерану-блокаднику. Свое послание оставил и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
В акции приняла участие Тамара Родионова, которая во время блокады была 10-летней девочкой и жила неподалеку от Ленинграда.
Отметим, что в Архангельской области проживают 158 граждан, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 6 ветеранов, отмеченных медалью «За оборону Ленинграда».
Для Архангельской области юбилей прорыва блокады Ленинграда имеет особое значение — многие жители области воевали на Ленинградском и Волховском фронтах. В те тяжелые времена северяне также страдали от голода. Норма выдачи хлеба в отдельные дни не превышала минимальную норму блокадного Ленинграда — 125 граммов.