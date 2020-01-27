Вашингтон, , 18:13 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предложил Китаю оказание любой необходимой помощи в связи со вспышкой эпидемии коронавируса в городе Ухань и за его пределами. Об этом он заявил в своём аккаунте в Twitter.

«Мы предложили Китаю и президенту Си [Цзиньпину] любую необходимую помощь», — написал Трамп.

Американский лидер также сообщил об «очень тесном контакте» с Китаем по поводу нового вида коронавируса.

Трамп признал, что на территории США зарегистрировано крайне мало случаев заражения, но все они вызывают у него настороженность.

Читайте развитие сюжета: Эпидемия в Китае: гражданин России рассказал про обстановку в Ухане