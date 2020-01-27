Курск, , 18:04 — REGNUM Служебная проверка в Курской городской клинической больнице скорой медицинской помощи продлится до 20 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Больница оказалась в центре скандала, когда стало известно, что из-за отсутствия мест 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Гусельникову положили в коридор урологического отделения. Очевидцы также заявили, что женщина несколько дней оставалась без лечения.

После вмешательства надзорных ведомств и областной администрации пациентку поместили в палату интенсивной терапии, обследовали и начали лечить. Урологическое отделение БСМП, заявили в администрации, работает в штатном режиме. Ранее в соцсетях появлялись слухи о том, что все сотрудники отделения одновременно решили уволиться.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сейчас в больнице проходят одновременно три проверки — Следственного комитета, областной прокуратуры и администрации региона. Заместитель главврача по хирургии уволился по собственному желанию, не дожидаясь итогов проверки, завотделением урологии отстранили от работы на время.

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