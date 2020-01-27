Ухань, Китай, , 17:59 — REGNUM Премьер госсовета КНР Ли Кэцян провел встречу с врачами в городе Ухане, охваченном эпидемией коронавируса, 27 января сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что Кэцян «поблагодарил передовых медицинских работников за их все усилия по лечению пациентов и призвал их обратить внимание на свою собственную защиту».

Ли Кэцян является самым старшим китайским руководителем, который посетил Ухань с начала эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

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