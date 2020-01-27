Севастополь, , 18:00 — REGNUM В Севастополе прошли памятные мероприятия по случаю годовщины снятия блокады Ленинграда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«У Ленинграда и у Севастополя — много общего. Севастополь также выдержал продолжительную оборону, не менее значимую по масштабу подвига и того, что люди пережили здесь под шквальным огнём авиации и непрекращающимся натиском фашистов. Наши люди — сильные духом, и они смогли победить. Это нужно сегодня помнить особо, необходимо, чтобы об этом говорили в школах, наши дети должны знать об этом, и это должно быть передано в различных современных формах», — заявил и.о. губернатора Михаил Развожаев после церемонии возложения цветов к Вечному огню и к стеле «Ленинград» на аллее городов-героев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Симферополе состоялась акция памяти «Блокадный хлеб». По словам организаторов, она призвана напомнить о мужестве людей, переживших беспрецедентную блокаду Ленинграда вражескими захватчиками, которая продолжалась 872 дня.

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