Краснодар, , 17:53 — REGNUM Письма жителям блокадного Ленинграда написали учащиеся краснодарских школ, сегодня, 27 января, письма были вручены адресатам. О проведении всероссийского урока памяти «Блокадный хлеб» корреспонденту ИА REGNUM рассказала главный специалист отдела социальной сферы администрации Карасунского внутригородского округа города Краснодара Наталья Дискант.

24 января школьники открыли Год памяти и славы — в акции приняли участие около 500 человек, преимущественно учащиеся девятых-десятых классов. В тот день было роздано 300 кусочков блокадного хлеба.

27 января в школе №70 Краснодара на урок памяти пригласили 15 жителей блокадного Ленинграда. В рамках акции им были вручены медали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также письма, написанные детьми. Сегодня же представители администрации отправятся в гости к тем блокадникам, кто не смог по разным причинам прийти на встречу: им также вручат юбилейные медали и передадут письма школьников, адресованные лично каждому.

Сегодня, 27 января, отмечается 76-я годовщина полного снятия блокады с Ленинграда, длившейся 872 дня и унесшей жизни, по разным оценкам, до 1,5 млн человек. В Краснодарском крае сегодня проживает 374 жителя блокадного Ленинграда.