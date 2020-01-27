Вашингтон, , 17:49 — REGNUM Компания The Op Games выпустила набор шахмат, вдохновлённый мультсериалом «Рик и Морти». Об этом 26 января сообщил портал Comic Book.

В необычным наборе роли шахматных фигур исполняют популярные персонажи «Рика и Морти». При этом два главных героя шоу станут королём и королевой соответственно.

Напомним, «Рик и Морти» — это популярный комедийный мультсериал, созданный Джастином Ройландом и Дэном Хармоном. Премьера первого сезона состоялась в декабре 2013 года.

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