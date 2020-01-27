Москва, , 17:47 — REGNUM Пресненский суд Москвы 28 января рассмотрит вопрос о возможности открытого заседания по делу пятилетней девочки, всю жизнь прожившей в больнице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

28 января состоится первое заседание по данному делу.

«В каком режиме будут проходить заседания, суд рассмотрит в начале заседания 28 января», — сообщили в пресс-службе суда.

Ранее адвокат родителей девочки Ольга Лукманова сообщила прессе, что они будут добиваться открытого процесса.

Общественный резонанс дело приобрело в декабре 2019 года, когда в СМИ появилась информация о девочке, которая все пять лет своей жизни прожила в перинатальном медицинском центре.

Мать считает, что девочка неизлечимо больна, и потому ей необходим постоянный медицинский уход. Однако врачи эту информацию не подтверждают. В январе 2019 года перинатальный центр сообщил органам опеки, что девочка может быть выписана домой, но родители её из медучреждения не забирают. Всё время нахождения девочки в медучреждении родители оплачивали ей отдельную палату и услуги няни. После этого органы опеки обратились в суд.