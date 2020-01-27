Бербанк, США, , 17:39 — REGNUM Студия Disney ищет «цветных актрис» на роль сестёр Ариэль в киноадаптации мультфильма «Русалочка». Об этом 27 января сообщил портал The DisInsider.

Инсайдер также сообщил, что на роль матери Ариэль рассматривается британская актриса Гугу Мбата-Роу. В картине должны появится шесть сестёр главной героини: Аттина, Алана, Аделья, Аквата, Ариста и Андрина.

Напомним, киноадаптация «Русалочки» должна выйти на экраны в 2021 году. Главную роль в фильме исполнит Холли Бэйли.

Читайте развитие сюжета: В продажу поступили шахматы по «Рику и Морти»