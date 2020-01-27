Кэри, США, , 11:10 — REGNUM В многопользовательском шутере Fortnite может стартовать особое событие-кроссовер с фильмом «Хищные птицы». Об этом 26 января сообщил портал Eurogamer.

https://twitter.com/FortniteGame/status/1220711419215253504

Официальный Twitter-аккаунте Fortnite написал: «Скоро увидимся, Харли!» в ответ на одну из публикаций Warner Bros. Pictures о фильме «Хищные птицы». Игроки считают, что так разработчики проекта намекают на скорый кроссовер.

Напомним, в Fortnite уже проходили различные события-кроссоверы. Так, в игре появлялись: Бэтмен, Джон Уик, персонажи «Звёздных войн» и герои из «Мстителей».

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