Москва, , 11:08 — REGNUM Врач Александр Мясников был вынужден вновь дать разъяснения по поводу распространения коронавируса и защиты от него. В своём телеграмм-канале он заявил, что паника по поводу нового вируса нарастает, так как тема искусственно подогревается СМИ, и что на самом деле ситуация не такая страшная и, вероятно, найдутся люди, которые на этом будут зарабатывать.

«Этот страшный новый коронавирус. Паника нарастает, искусно подогреваемая СМИ. Вчера мне позвонила знакомая, которая работает в «Аэрофлоте» в Париже, с вопросом, как защититься — во Франции СМИ также нагнетают эту напряжённость. Как я и говорил ранее — наверно, такое бурное обсуждение где-то и полезно. Как учения, максимально приближенные к боевым. «Держи порох сухим», «хочешь мира — готовься к войне» и так далее. Тем более вероятность катастрофы мирового масштаба от какой-то новой инфекционной болезни весьма — увы! — возможна. Но не сейчас. Успокойтесь — не сейчас.

Известный по названию раньше только специалистам коронавирус очередной раз показал, что он может вызывать не только банальное ОРЗ, которым не раз болел каждый из нас. Его разновидность, которая в природе бывает только у животных, мутировала и приобрела способность передаваться от животных человеку, а потом и от человека к человеку. Вызывая при этом вирусные пневмонии с высоким процентом смертности. С коронавирусом такое уже бывало.

Поэтому китайские ученые, исследовав геном этой новой мутации, так этот вирус и назвали: «новый коронавирус — 2019». Первая вспышка острых вирусных пневмоний, вызванных коронавирусом летучих мышей и милых животных под названием вивьеры, также началась в Китае в 2002-м и довольно быстро распространилась по миру, отметившись в 25 странах. SARS-Co, как тогда назвали тот вирус (от английской аббревиатуры «выраженная острая дыхательная недостаточность»). За все эти годы от него пострадали 8098 человек и 774 умерло.

При этом наблюдались локальные вспышки в коллективах и у проживающих в гостиницах. В Гонконге тогда в отеле «Метрополь» заболело около 300 человек… Обуздать ту эпидемию стоило международным и национальным организациям здравоохранения около 100 миллиардов долларов. Вот и произнесены ключевые слова! То ли обуздали, то ли она сама сошла на нет — точно не очень понятно, многие вирусологи склоняются ко второму варианту. Но титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены.

Повторюсь: 100 миллиардов долларов, по некоторым опубликованным данным. Мне продолжать мысль, или нашему человеку ничего дальше объяснять не надо?! За 18 лет 8092 заболело, 774 умерло. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе… (нет, от осложнений гриппа куда больше!). А тут почти 20 лет сидеть на таком финансировании! Понятно, что кто-то воспринял новый коронавирус как подарок судьбы — предыдущая эпидемия заглохла годы назад! И сколько в аэропортах мира ни вывешивали угрожающие плакаты («если вы прилетели из-перечень стран и почувствовали — перечисление симптомов») — это уже никого не впечатляло. А тут!

Кстати, другая разновидность атипичной пневмонии, вызываемой также коронавирусом, — «ближневосточная атипичная пневмония», вспыхнувшая в Саудовской Аравии в результате перехода коронавируса от верблюда-дромадера к человеку в 2012 году, также перешагнула тогда границы и отметилась почти во всех странах Европы Америки. ВОЗ к ноябрю 2019 году отметило 2494 случаев болезни и 858 смертей, в большинстве своём — саудитов. В отличие от SARS-Co образца 2002 года, ближневосточный короновирус очень неохотно передавался от человека к человеку, настолько, что эту его способность так точно никогда и не подтвердили (почти все случаи вне Саудовской Аравии были у туристов оттуда).

Не то что сегодняшний «новый коронавирус-2019». Там заболевают и члены семьи, и медперсонал. Итак: болезнь есть, ей уже поражено 0,00000024% населения Китая. Генотип вируса известен, его скоро можно будет точно выявлять. Над вакциной работают. (Правда, от предыдущего ее так и не ввели, то ли всё деньги осваивали, то ли цифра менее чем в 9000 заболевших за 20 лет не очень стимулировала). Смертность — около 10% (средняя смертность от обычной пневмонии, требующей лечения в госпитале). Вывод — не сейчас! Ну, а на вопрос «почему такая паника и нагнетание» — классический ответ: «Ищите тех, кому это выгодно!».

Напомним, ранее пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров сообщил, что в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где произошла вспышка пневмонии из-за нового коронавируса, находятся 140 граждан России. В Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирская область) уже создано два диагностических набора для нового коронавируса. Они уже направлены в ряд регионов России

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