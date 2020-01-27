Нур-Султан, , 11:06 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Нур-Султане из-за усиления ветра, метели и бурана. Об этом 27 января заявил журналистам заместитель министра юстиции республики Юрий Ильин на пресс-конференции.

По его словам, в настоящее время в шести регионах республики готовится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Замминистра отметил, что режим ЧС будет объявляться там, где имеются затруднения в обеспечении населенных пунктов.

Ильин добавил, что решение об объявлении ЧС принимают акимы (главы) регионов в зависимости от ситуации, связанной с проблемами жизнеобеспечения, своевременной доставкой людей и обеспечением продуктами питания.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января в международном аэропорту Нур-Султана отменили и задержали все авиарейсы из-за сильного ветра. В школах и колледжах города также отменены занятия.

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