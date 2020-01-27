Канберра, , 11:06 — REGNUM В Австралии зарегистрирован пятый случай заболевания коронавирусом, сообщил 27 января министр здравоохранения штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард.

По его словам, новый вирус был диагностирован у 21-летней девушки, которая недавно вернулась из китайского города Ухань. После подтверждения диагноза она была госпитализирована в больницу Уэстмид в Сиднее. В настоящее время власти проверяют, с кем она контактировала по возвращению домой.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнальными клиническими признаками заражения коронавирусом является так называемая триада, в которую включают высокую температуру 38,5−40 градусов и даже выше, сухой кашель, затруднённое дыхание.

Врачи отмечают, что к симптомам болезни также относят головную боль, головокружение, мышечные и глазные боли, озноб. Кроме того, возможны рвота и жидкий стул.

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