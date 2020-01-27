Москва, , 11:05 — REGNUM Почти половина жителей России (48%) положительно относятся к внедрению искусственного интеллекта (ИИ). 31% нейтрально, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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У 12% опрошенных ИИ высказали негативные эмоции, 7% — удивление и иные эмоции. В основном негатив связан с возможностью технических сбоев (31%) проблем в работе техники (17%). По мнению 6% респондентов человек надежнее робота.

Кроме того, граждане боятся за хищение персональных данных (21%), нарушения личного пространства (9%). Опасаются последствий внедрения ИИ 12% опрошенных. 16% заявили, что ИИ — это плохое замещение взаимодействия между людьми.

В опросе в октябре 2019 года приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, о технологии искусственного интеллекта (ИИ) слышали 75% жителей России.

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