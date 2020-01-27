Элиста, , 11:03 — REGNUM Один случай заболевания лепрой выявлен в 2019 году на территории Российской Федерации. Заболевший — житель Республики Калмыкия. Такие данные приведены на сайте Научно-исследовательского института по изучению лепры Минздрава России.

По данным НИИ, новые случаи активной лепры за последние три года выявлены в Астраханской области (шесть случаев), по одному случаю зарегистрировано в Московской области и в Ставропольском крае.

«В 2019 году в РФ выявлен один больной лепрой — житель республики Калмыкия», — говорится в сообщении.

На начало 2020 года, по данным исследователей, на территории РФ на учёте состоят 202 больных лепрой, около 60% — это жители Астраханской области. Около 30% проходят лечение в противолепрозных учреждениях, остальные — находятся под диспансерным наблюдением.

Лепра (также известна как проказа) — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое Mycobacterium leprae и Mycobacterium lepromatosis. При этом заболевании поражается кожа, периферическая нервная система, слизистая оболочка. В мире ежегодно, по данным ВОЗ, регистрируются около 200 тыс. новых случаев заболевания лепрой, преимущественно в странах Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки.