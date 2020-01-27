Владивосток, , 11:01 — REGNUM 29 и 30 января на побережье Приморья обрушится штормовой ветер, а находящиеся в мору суда рискуют получить сильное обледенение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Такую информацию приводит портал «Примпогода». Руководитель Примгидромета Борис Кубай считает, что над территорией Дальнего Востока будет продолжать доминировать мощный азиатский антициклон, который приведет к усилению ветра северо-восточного направления до штормовых значений в ближайшие дни.

«29 — 30 января в море увеличится вероятность обледенения судов при штормовом волнении», — рассказал Борис Кубай.

По мнению главы Примгидромета, вероятность выпадения снега в юго-восточной части края при этом крайне небольшая, но похолодание вполне вероятно.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатка страдает от очередного снежного циклона. В прибрежных районах ветер достигает скорости 25 м/с.