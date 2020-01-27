Вашингтон, , 10:59 — REGNUM Компания Valve опубликовала тизер предстоящего документального фильма о проведении чемпионата мира по Dota 2 — The International 2019. Об этом 27 января сообщает сайт cybersport.ru.

https://twitter.com/dota2ti/status/1221534091817836544

В коротком ролике показано, как игрок и тренер команды OG Себастьян «Ceb» Дебс говорит вдохновляющую речь перед своими товарищами и внезапно спотыкается об одного из них. Премьера документального фильма состоится 28 января 2020 года.

Напомним, The International — это крупнейший мировой чемпионат по игре Dota 2. Его победителем стала команда OG.

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