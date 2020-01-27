Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Ветераны войн со всей Свердловской области объединятся для противодействия искажению истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Как заявил на пресс-конференции глава Свердловского областного совета ветеранов, генерал-майор Юрий Судаков, для данных целей вместе соберутся ветераны Великой Отечественной и не только: приглашены участники войны в Афганистане, двух Чеченских войн и даже войны в Сирии.

Генерал-майор выразил уверенность, что новое поколение ветеранов продолжит традицию уважительного отношения к истории Великой Отечественной войны. Пока же, признал Судаков, в некоторых сферах информационной политики «мы проигрываем в каких-то вопросах».

Ветераны встретятся уже 30 января 2020 года. Мероприятие должен посетить вице-губернатор Свердловской области Валерий Чайников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Судаков негативно отреагировал на скандальное выступление журналиста Алексея Венедиктова в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге — тогда главный редактор «Эха Москвы» обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны. Венедиктова никто не держит в России, считает ветеран.

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