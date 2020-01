Токио, , 10:53 — REGNUM Игрок с ником hsjdf смог победить шестерых Стражей (самые могущественные противники в игре The Legends of Zelda: Breath of the Wild) при помощи крышки от кастрюли. Об этом геймер рассказал 26 февраля на Reddit.

При этом игрок не нанёс врагам ни одного удара. Когда все шесть Стражей одновременно выстрелили в него разрушающим лучом, hsjdf отразил атаки крышкой от кастрюли — так противники мгновенно погибли от собственного оружия.

Напомним, The Legends of Zelda: Breath of the Wild вышла в 2017 году. Сейчас в разработке находится сиквел игры.

