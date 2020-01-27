Тайбэй, , 10:52 — REGNUM На Тайване зафиксирован четвертый случай заболеванием новым типом коронавируса, сообщили 27 января в службе здравоохранения острова.

Так, заболевание было выявлено у 50-летней местной жительницы, которая находилась в китайском городе Ухань с 13 по 15 января. Сразу по возвращении она сообщила о недомогании сотрудникам аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. На данный момент установлено, что с большой долей вероятности вирус мутировал в организме летучей мыши и оттуда попал либо в организм других животных, либо же сразу в организм человека.

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