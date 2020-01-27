Анадырь, , 10:48 — REGNUM Меры по защите от коронавируса введены в аэропортах Чукотки — здесь теперь оборудованы санитарно-карантинные пункты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Чукотскому АО.

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Пунктами проверки отныне оборудованы аэропорты в населённых пунктах Анадырь и Провидение: чтобы не допустить распространения коронавируса, специалисты Роспотребнадзора будут наблюдать за пассажирами, прибывшими из других регионов.

У Чукотки нет прямого авиасообщения с Китаем, под контроль взяты аэропорты, которые связаны авиарейсами с Москвой, Магаданом, Хабаровском и Петропавловском-Камчатским.

«Проведено усиление санитарно-карантинного контроля, все специалисты проинструктированы и могут проводить бесконтактную термометрию, тепловизоры для этого есть. В случае усложнения ситуации специалисты будут работать и в других аэропортах», — рассказал руководитель управления Роспотребнадзора Антон Семенихин.

Как сообщало ИА REGNUM, контроль за коронавирусом установлен в нижегородском аэропорту.