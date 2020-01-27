Сан-Рафел, США, , 10:47 — REGNUM Игроки NBA 2K20 почтили память профессионального баскетболиста Коби Брайнта, погибшего во время крушения вертолёта. Об этом 27 января сообщает портал Dualshockers.

https://twitter.com/ItsShake4ndbake/status/1221551587593728000

Разработчики NBA 2K20 добавили на экран загрузки изображение с благодарностью спортсмену. Геймеры же, в свою очередь, массово начали одевать своих персонажей в цвета «Лос-Анджелес Лейкерс» (команда, за которую выступал Брайант) и маршировать вокруг спортивных площадок в игре.

https://twitter.com/beeniicole/status/1221567439634255872

Напомним, 26 января 2020 года американский баскетболист Коби Брайант погиб во время крушения частного вертолёта. Помимо баскетболиста, в транспорте находились ещё три человека (в том числе дочь спортсмена) и пилот.

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