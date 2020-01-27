Ташкент, , 10:43 — REGNUM Соглашение между Узбекистаном и Белоруссией о взаимном признании документов об образовании и обучении одобрил узбекистанский лидер Шавкат Мириёев, сообщает 27 января издание Norma.uz.

В рамках соглашения дипломы обоих государств можно будет получить при обучении в образовательных учреждениях Узбекистана и Белоруссии на базе совместных программ. Стороны также обязаны проводить взаимные консультации и обмениваться наименованиями и образцами документов об образовании.

Напомним, вышеуказанное соглашение было подписано в начале августа 2019 года в рамках официального визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Белоруссию. В качестве ответственного органа по реализации этого соглашения назначена государственная инспекция по надзору за качеством образования.

Читайте также: Президент Узбекистана посетит 31 июля Белоруссию с официальным визитом